أيرلندا تبحث عن حلول مستدامة لإعادة تدوير الإلكترونيات القديمة

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ذكرت دورية "أخبار أيرلندا" أن البلاد تواجه تحديًا كبيرًا يتعلق بإعادة تدوير الأجهزة التكنولوجيا القديمة، حيث يتم حاليًا إعادة تدوير 40 في المئة منها فحسب، مشيرة إلى أن هذه الإحصائية المثيرة للقلق تسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى إيجاد حلول أكثر استدامة لمعالجة مخاطر النفايات الإلكترونية المتزايدة في البلاد.

ووفقا للدورية، فتشير الإحصاءات إلى أن التخلص غير السليم من الأجهزة الإلكترونية يؤدي إلى مخاطر بيئية وصحية جسيمة، إذ تحتوي النفايات الإلكترونية على مواد خطيرة، مثل الرصاص والزئبق والكادميوم، والتي يمكن أن تتسرب إلى التربة والمياه وتلوث النظم البيئية وتعرض صحة الإنسان للخطر، وإضافة إلى ذلك، غالبًا ما ينتهي الأمر بالنفايات الإلكترونية في مدافن المخلفات، مما يساهم في إطلاق غازات الدفيئة وتفاقم أزمة تغير المناخ.

ولمعالجة تلك المشكلة، يجب على أيرلندا إعطاء الأولوية لبرامج إعادة التدوير الشاملة في ظل تسهيل الوصول إليها، كما يمكن أن تشجع حملات التوعية المتزايدة حول أهمية إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية، بجانب طرح نقاط لتجميعها، المزيد من الأشخاص على التخلص من تقنياتهم القديمة بطريقة مسئولة.