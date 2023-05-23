اليوم السابع
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أمن الجيزة يضبط المتهم بقتل أحد أقاربه فى الوراق

الثلاثاء، 23 مايو 2023 08:40 م
أمن الجيزة يضبط المتهم بقتل أحد أقاربه فى الوراق أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة هوية المتهم بقتل شخص داخل مسكنه في الوراق، وتبين أنه أحد أقاربه، وأنهى حياته نتيجة خلافات بينهما، وبضبطه اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه في الوراق، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن المجني عليه تعرض لاعتداء، وأن أحد أقاربه وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات بينهما.
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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