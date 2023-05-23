أمطار رعدية تضرب عدة مناطق جنوب الوادى الجديد.. صور

تعرضت عدة مناطق بمحافظة الوادي الجديد لموجة من الطقس السىء وهبوب الرياح الشديدة مصحوبة بموجة من الأمطار الرعدية التى أدت لسقوط أمطار متوسطة وخفيفة على مركز باريس والمناطق الجنوبية للمحافظة، وذلك فجر اليوم وحتى الساعات الأولى من الصباح، فيما انعدم سقوط الأمطار على مركز الخارجة والمناطق الشمالية، مع استمرار انتشار السحب الكثيفة فى سماء المحافظة، والتى أدت لحجب أشعة الشمس بصورة كبيرة.
ومن جانبها، ووجهت المحافظة جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة بسبب سوء الطقس، واستمرار تفعيل غرفة عمليات المحافظة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين.
ورفعت مديرية الصحة، ومرفق الإسعاف، وإدارة الحماية المدنية، درجة الاستعداد، تحسبا لوقوع أي حوادث أو طوارئ، تزامنا مع التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد.
وشدد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، على جميع رؤساء المدن يرفع درجات الاستعداد، تحسبا لسقوط أمطار، مع ضرورة المتابعة مع غرف عمليات المحافظة، وتواجد جميع رؤساء المدن في الشارع وضرورة متابعة الحالة الجوية بكل مدينة، والتأكد من جاهزية جميع المعدات فى حالة سقوط أمطار غزيرة.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس معتدل فى الصباح الباكر حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة على السواحل الشمالية الغربية معتدل ليلا على باقى الأنحاء.
ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد .
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى الوادى الجديد الصغرى 23 والعظمى 39 وفى القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة .
أمطار رعدية (1)
أمطار رعدية (2)
أمطار رعدية (3)
جانب من الأمطار (1)
جانب من الأمطار (2)
جانب من الأمطار (3)
جانب من الأمطار (4)
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