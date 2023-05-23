أمطار رعدية تضرب عدة مناطق جنوب الوادى الجديد.. صور

ومن جانبها، ووجهت المحافظة جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة بسبب سوء الطقس، واستمرار تفعيل غرفة عمليات المحافظة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين.

ورفعت مديرية الصحة، ومرفق الإسعاف، وإدارة الحماية المدنية، درجة الاستعداد، تحسبا لوقوع أي حوادث أو طوارئ، تزامنا مع التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد.

وشدد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، على جميع رؤساء المدن يرفع درجات الاستعداد، تحسبا لسقوط أمطار، مع ضرورة المتابعة مع غرف عمليات المحافظة، وتواجد جميع رؤساء المدن في الشارع وضرورة متابعة الحالة الجوية بكل مدينة، والتأكد من جاهزية جميع المعدات فى حالة سقوط أمطار غزيرة.