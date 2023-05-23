أمطار خفيفة تضرب شوارع مدينة الأقصر بعد يوم كامل من الطقس الغائم.. صور

شهدت مدينة الأقصر، فى ساعة متأخرة أمس الاثنين، هطول أمطار خفيفة على المدينة، بعد يوم كامل من الطقس الغائم، حيث قررت محافظة الأقصر رفع درجة الاستعداد تحسباً لأية تقلبات فى الطقس خلال الساعات المقبلة.

فيما شهدت أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، أمس الاثنين، تحليق البالون بصورة طبيعية لليوم الثانى بعد توقفه الأيام الماضية، حيث خرجت 50 رحلة من رحلات البالون الطائر فى سماء البر الغربى، على متنها أكثر من 1400 سائحاً من حول العالم، تحت إشراف العميد عمرو عاطف مدير أرض مطار البالون بالأقصر.

ومن جانبه يقول أحمد الطيب رئيس إتحاد شركات البالون بالأقصر، إنه حلقت الاثنين 50 رحلة بالون طائر على متنها أكثر من 1400 سائحاً من دول العالم المختلفة، وسط حالة من الإقبال المميزة من الأفواج السياحية على رحلات البالون الطائر، حيث أن الرحلات تساهم فى إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر.

ويضيف أحمد الطيب لـ"اليوم السابع"، إنه تعتبر رحلات البالون غرب الأقصر، من أهم رحلات المغامرة والأقصر هى المحافظة السياحية الوحيدة التى تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما أدى لتحويل الأقصر لواحدة من أهم المناطق التى تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا فى ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر، مشدداً على أنه يعمل البالون الطائر فى الأقصر طوال العام ولكن فى فصل الشتاء يزداد الإقبال على الرحلات، حيث يستمتع السائحون من حول العالم بأهم الرحلات السياحية التى تجذب الجميع فى البر الغربى.







