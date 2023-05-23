ألمانيا تحتجز 3 من اليمين المتطرف يشتبه فى تورطهم بمؤامرة للإطاحة بالحكومة

كتبت: هناء أبو العز

أعلن مكتب المدعي الفيدرالي الألماني، أن الشرطة الجنائية احتجزت ثلاثة متطرفين يمينيين متطرفين من مواطنى الرايخ مشتبه في تورطهم بالتخطيط لمؤامرة مزعومة للإطاحة بحكومة البلاد.

وتم اعتقال المشتبه بهم الثلاثة، الذين تم تحديد هويتهم فقط باسم جوانا إف-جيه ، وهانس يواكيم هـ ، وستيفن دبليو ، تماشيا مع قواعد الخصوصية الألمانية ، مساء الاثنين في ولاية بادن فورتمبيرغ الجنوبية الغربية.

وقال مكتب المدعي العام في بيان إن المتهمين يشتبه في انتمائهم إلى منظمة إرهابية.

وفي ديسمبر الماضي، اعتقلت الشرطة الألمانية 25 شخصًا بينهم أمير نصب نفسه، وضابط مظلي متقاعد وقاض سابق متهمين بالتخطيط لقلب نظام الحكم بالعنف، ويرفض أتباع حركة مواطني الرايخ دستور ألمانيا بعد الحرب ودعوا إلى إسقاط الحكومة.

وتقول السلطات إن الأشخاص الثلاثة الذين تم اعتقالهم مساء الاثنين كانوا على صلة بطرق مختلفة بالمشتبه بهم في محاولة الانقلاب المزعومة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن جوانا إف جيه كانت نشطة في الجمعية منذ مايو 2022 ، حيث شاركت في عدة اجتماعات مع أعضاء القيادة ، حيث تمت مناقشة أهداف المجموعة وتنظيمها، بالإضافة إلى ذلك ، قيل إنها سعت إلى الاتصال بقنصل عام روسي والتقت به بعد ذلك مرتين، ويقول ممثلو الادعاء إن المحادثات كانت تهدف إلى الحصول على دعم لأعمال الجمعية.

ويُشتبه في أن هانس يواكيم،كان يدعم المجموعة ماليًا منذ البداية، حيث قدم لها مساهمات مالية يبلغ مجموعها أكثر من 140،000 يورو ، وإضافة إلى ذلك ، يُزعم أنه شارك بنشاط في اجتماعات تآمرية وفي أحداث لتجنيد أعضاء جدد وفي ما يسمى باجتماعات الراعين.

أما المتهم الثالث فقد انضم إلى الجمعية في موعد أقصاه يوليو 2022 ، وتولى دورًا رائدًا في ما يسمى بشركة الأمن الداخلي ، حيث تولى وظيفة ضابط عسكري، و ويُزعم أن المدعى عليه شارك في عدة اجتماعات تنسيقية، وقال ممثلو الادعاء إن مهمته كانت تجنيد أفراد لمنطقة مسؤوليته وتدريبهم عسكريًا.

فيما عطلت وكالات الأمن الألمانية العديد من المؤامرات في السنوات الأخيرة من قبل مجموعات صغيرة مرتبطة بحركة مواطنو الرايخ، متهمة بالتخطيط لهجمات على البنية التحتية الحيوية والمسؤولين الحكوميين وحتى البرلمان الوطني، في حين أنه من غير الواضح إلى أي مدى تقدمت مثل هذه الخطط ، فقد أعربت السلطات عن انزعاجها من أن المتآمرين المزعومين حصلوا على أسلحة ومن بينهم أشخاص ليسوا عادة على رادار الأجهزة الأمنية، مثل القضاة وضباط الشرطة.

وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس ، حذر رئيس وكالة المخابرات الداخلية الألمانية من تصاعد التطرف المناهض للحكومة.

وقال توماس هالدينوانغ ، إن مؤامرات الانقلاب مثل تلك التي تم تعطيلها العام الماضي لن تكون الأخيرة على الأرجح لأن البعض يتحدثون مرة أخرى عن اليوم العاشر عندما يكون من المفترض حدوث أشياء معينة.

وقال نحن نراقب مثل هذه الجهود بشكل مكثف وحذر شديد ، وأنا متأكد من أننا سنتمكن من التدخل في الوقت المناسب مع الأجهزة الأمنية الأخرى". "لكن لا يمكنني استبعاد أن تتشكل مجموعات تحت أنظار الأجهزة الأمنية".