أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:

-الطماطم بـ 8

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 7.75 جنيه.

‏‎‏-البصل الأبيض بـ 15.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر بـ 15.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الكوسة 10.5جنيه .

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 11جنيها

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الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.

بامية 30 جنيها

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه. .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ10 جنيهات

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 35 جنيها.

‏‎‏‎‏-الليمون بـ22.5 جنيه.

‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

‏‎‏-الجوافة بـ 21 جنيه .

-الموز البلدى 15 جنيها.