9 معلومات اعرفها عن مشروع محطة نبق للطاقة الشمسية بشرم الشيخ

كتبت منال العيسوي

تنطلق بعد قليل فعاليات انعقاد المؤتمر الصحفى الذى يشهد حضور خمس وزراء اليوم لعرض مشروعات الطاقة الشمسية فى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

خلال هذا التقرير يمكنك التعرف على 9 معلومات حول مشروعات الطاقة الشمسية المنفذة فى المدينة.

1-ضمن الإجراءات التى ارتبطت بتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ذكية، تم تنفذ المشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية من خلال شركة طاقة للكهرباء التابعة لشركة توزيع الطاقة المصرية طاقة عربية.

2- بدأ تشغيل أكبر محطة للطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ، على مساحة 250 ألف متر مربع بقدرة 20 ميجاوات، وبطاقة إنتاجية تصل لأكثر من 42 جيجاوات/ساعة في السنة.

3-أكبر محطة للطاقة الشمسية بشرم الشيخ تم تشغيلها بقدرة 20 ميجاوات، والتى تكفى لتغذية ما يزيد على 6 آلاف غرفة فندقية من الكهرباء النظيفة.

4 - تم الانتهاء من كافة الأعمال وبدء التشغيل لمحطة الطاقة الشمسية في زمن قياسي غير مسبوق، لم يتعد 4 أشهر.

5- هناك مشروعات أخرى صديقة للبيئة تم تنفيذها فى محافظة جنوب سيناء، مثل محطات شحن السيارات الكهربائية، وتشغيل محطات أخرى لتزويد السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط، للمساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية.

6- يعد مشروع محطة نبق للطاقة الشمسية المقام بمنطقة خليج نبق فى محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع شركة فرست كليمات السويسرية.

7- تصل التكلفة الاستثمارية لمشروع محطة نبق للطاقة الشمسية حوالى 250 مليون جنيه.

8- يسهم مشروع محطة نبق للطاقة الشمسية فى خفض الانبعاثات الكربونية بحوالى 500 ألف طن خلال 25 عاما وهى فترة عمر المشروع.

9- يخدم مشروع محطة نبق للطاقة الشمسية منطقة نبق السياحية.

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جدير بالذكر ‏انه سيحضر فى المؤتمر الصحفى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وزراء الكهرباء، والسياحة والآثار، والتجارة والصناعة، والطيران المدنى، ومحافظ جنوب سيناء، و أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، باحد فنادق شرم.