6 نصائح لمرضى الحساسية وكبار السن للوقاية من الأتربة وتقلبات الطقس

كتبت ميرفت رشاد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم، الاثنين، نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية يكون مثيراً للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، فى السطور التالية نقدم روشتة صحية للحماية من الآثار الجانبية للعاصفة الترابية خاصة لمرضى الحساسية والربو وكبار السن والأطفال والنساء الحوامل، وفقا لما نشره موقع " healthshot".

كيف تؤثر العاصفة الترابية على صحتك؟



1. رد فعل تحسسي



يمكن أن تؤدى العواصف الترابية إلى رد فعل تحسسي لدى المرضى الذين يعانون من الربو،التعرض للجزيئات الضارة يمكن أن يؤدي إلى ردود فعل تحسسية ، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حاد لنوبات الربو إذا تركت دون علاج، فقد تؤدى أيضًا إلى مشاكل في التنفس تهدد الحياة.

2. مضاعفات القلب والأوعية الدموية



التعرض للمادة الجسيمية (PM) في الغبار يمكن أن ينتقل إلى مجرى الدم ويؤدي إلى مضاعفات القلب والأوعية الدموية،أكدت دراسة نشرت في Toxicological Research أن PM في الهواء يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.

3. مشاكل الجلد



يمكن أن يؤدي التعرض للجزيئات الضارة الموجودة فى الهواء إلى العديد من مشاكل الجلد، يمكن لجزيئات الغبار والملوثات أن تجرد البشرة من زيوتها الطبيعية، ما قد يجعل بشرتك تشعر بالجفاف، ثم هناك حالات من الحساسية تحدث لأن جزيئات الغبار هذه تسبب تهيجًا وحساسية.

مشاكل جلدية بسبب العاصفة الترابية



المرضى الذين يعانون من أمراض جلدية موجودة مسبقًا مثل التهاب الجلد التأتبي والصدفية هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الأنواع من ردود الفعل التحسسية، تظهر فى شكل تهيج أو احمرار أو حكة أو حرق في الجلد.

بعض الطرق لتجنب مشاكل الجلد أثناء الطقس الحالي:



قلل من تعرضك للخارج أثناء وجودك فى عاصفة ترابية.

ابق النوافذ مغلقة لتجنب دخول هذه الجسيمات إلى منزلك.

استخدم جهازا لتنقية الهواء فى منزلك.

غطِ بشرتك إذا خرجت.

رطب بشرتك جيدًا.

تجنب استخدام المنتجات القاسية أثناء العاصفة الترابية.

تناول الماء والسوائل

4. حكة وحرقان فى العيون



نتيجة أخرى للتعرض لجزيئات الغبار هى حكة العين وحرقانها، وجدت دراسة نشرت في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة أن التعرض المستمر لجزيئات الغبار يمكن أن يؤدي إلى أمراض العين أيضًا.

نصائح لحماية نفسك من العاصفة الترابية



مع سيطرة العواصف الترابية على كافة أنحاء الجمهورية ، من الضروري أن يتجنب الناس التعرض لجزيئات الغبار،ـ خاصة المرضى الذين يعانون من مرض انسداد مجرى الهواء ، أو الرضع ، والنساء الحوامل وكبار السن الذين يعانون من مصاحبة ، يجب أن يحاولوا تجنب التعرض الخارجي، يجب عليك البقاء في الغرفة المغلقة مع أجهزة تنقية الهواء إذا كانت متوفرة، ابق في أماكن مكيفات الهواء وتجنب التمارين الشاقة، يجب أن تحمل جهاز استنشاق أو موسعات الشعب الهوائية كلما خرجت.

ارتدِ قناع الوجه أو أي نوع من التغطية على أنفك وفمك والتي يمكن أن توفر بعض الحماية من جزيئات جزء في المليون الكبيرة ، لكن الجزيئات الصغيرة لا تزال أكثر خطورة ، لذا فإن الابتعاد عن مثل هذه الأماكن هو الحل الأفضل .