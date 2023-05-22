30.571 مليون فرد حجم قوة العمل فى مصر الربع الأول لعام 2023

كتب: مدحت عادل

سجل تقدير حجم قوة العمل 30.571 مليون فرد مقابل 30.344 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة بلغت 0.7٪، وقد توزعت قوة العمل بين الحضر بواقع 13.255 مليون فرد، بينما بلغت فى الريف 17.316 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25.190 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5.381 مليون فرد .

ويرجع سبب ذلك الارتفاع إلى ارتفاع أعداد المشتغلين بنحو 241 ألف مشتغل خلال الربع الحالى عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بنحو 14 ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار 227 ألف فرد.

وبلغ عدد المشتغلين بأجر نقدي 21.023 مليون مشتغل "17.961 مليون ذكور، 3.062 مليون إناث" بنسبة 74٪ من إجمالي المشتغلين، بينما كان 75٪ في الربع السابق، مقابل 72,4٪ فى الربع المماثل من العام السابق، وبلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال 834 ألف مشتغل "791 ألف مشتغل ذكور، 43 ألف مشتغلة إناث" بنسبة 2.9٪ من إجمالى المشتغلين، بينما كان 3٪ في الربع السابق مقابل 3.2٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

وسجل عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5.256 مليون مشتغل "4.735 مليون مشتغل ذكور، 521 ألف مشتغلة إناث" بنسبة 18.5٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 17.9٪ في الربع السابق مقابل 19.6٪ فى الربع المماثل من العام السابق، بينما بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات "داخل الأسرة" بدون أجر 1.287 مليون مشتغل "566 ألف مشتغل ذكور، 721 ألف مشتغلة إناث" بنسبة 4.5٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 4٪ في الربع السابق مقابل 4.8٪ فى الربع المماثل من العام السابق.