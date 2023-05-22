29.5 مليون طن صادرات الدول العربية من الغاز المسال الربع الأول 2023

كتبت - مروة الغول

ارتفعت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول من عام 2023 لتسجل نحو 29.5 مليون طن، وذلك مقابل 27.6 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2022، بنسبة نمو على أساس سنوي 7.1% ويعود ذلك إلى تنامي الصادرات من الجمهورية الجزائرية، ودولة قطر، وسلطنة عمان، الشكل، كما احتفظت الدول العربية بحصة سوقية عالمية بلغت نحو 28.2% وءلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين لمنظمة "أوابك ".

وأضاف تقرير، أن حجم صادرات الغاز الطبيعي المسال في دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت خلال الربع الأول من عام 2023 نحو 1.2 مليون طن، مقابل 1.5 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2022 بنسبة تراجع بلغت على أساس سنوي 20 وقد توجهت كافة الشحنات من محطة "أدنوك للغاز"، محطة الإسالة الوحيدة في دولة الإمارات الواقعة في جزيرة داس، صوب الأسواق الأسيوية (الهند، وكوريا الجنوبية، واليابان والصين وتايوان، وسنغافورة) باستثناء شحنة واحدة بحمولة 137 ألف متر مكعب توجهت إلى ألمانيا على متن الناقلة "عش" في شهر فبراير 2023، وذلك في إطار التشغيل التجريبي لمرفا Brunsbattel العائم، وهو أحد المرافئ التي شيدتها ألمانيا مؤخراً لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من السوق العالمي، وتقليل اعتمادها على الغاز الطبيعي الوارد من روسيا عبر خطوط الأنابيب. وتعد شحنة أدنوك للغاز" أول شحنة يتم تصديرها إلى ألمانيا من منطقة الشرق الأوسط وتأتي تجسيداً للعلاقات الاستراتيجية بين ألمانيا ودولة الإمارات.