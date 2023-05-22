‏نائب القابضة للكهرباء يتفقد مركز خدمة العملاء بالمنصورة للتأكد من انتظام العمل

تفقد الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر هندستى ( غرب - شرق ) المنصورة التابع لقطاع جنوب الدقهلية وديوان عام شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس محمد عسل.
وحرص الدستاوى على المرور على كافه الادارات الفنيه والتجاريه ولوحتى توزيع ( مشعل - المختلط ) ومراكز خدمه العملاء بهندستى شرق وغرب المنصوره وبالديوان العام بعد تطويرهم وتوحيد الهويه البصريه وميكه جميع الخدمات تمشيا مع التعليمات الوارده من الوزاره بهذا الخصوص حيث تم توفير الخدمات الآتية :
- منطقة الخدمات الذكية والتى تمكن العميل من التعامل الشخصى لاستكمال الاجراءات الخاصه بطلبه داخل صاله خدمه العملاء .
- منطقة كبار السن وذوى الهمم حيث تم تخصيص شباك خدمة عملاء خاص بهم لأداء الخدمة فورا دون انتظار .
- تشغيل شاشه ذوى الهمم للتعامل مع الحالات الخاصه بالساده الصم والبكم وفاقدى البصر .
- خدمة ( رأيك يهمنا ) والتى يستطيع المشترك عن طريقها وضع التقييم لمستوى الأداء بمركز الخدمة وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة به .
كما تم استحداث مجموعة من الخدمات لرفع تقييم مراكز الخدمة والتي تتم عن طريق المسح الضوئي لكود مخصص لكل خدمة عن طريق كاميرا الموبايل ومنها :
- خدمة الحجز المسبق والتي تمكن العملاء من الحجز من اي مكان و تحديد الميعاد والتاريخ ونوع الخدمه التي يرغب العميل بالحصول عليها حيث يتم ارسال تكت بتأكيد الحجز والميعاد علي هاتف العميل .
- توفير خدمة wi - fi مجانية داخل صاله خدمة العملاء يتم الاتصال بها فورا تيسيراً على السادة العملاء .
- خدمة الموقع الجغرافي لكافة أماكن مراكز خدمة العملاء نطاق الشركة حيث يتم الاتصال مباشرهً بخرائط Google Maps الجغرافية لتحديد مسار الوصول إلى مركز الخدمة على هاتف العميل .
كما تمت زيارة مركز تحكم شبكات الجهد المتوسط بالدقهليه ومركزي ( البيانات - تلقي الشكاوي الموحد 121 ) وتم عرض نموذج لماكينات ومحولات الطوارئ المحموله التي تم تطويرها .
وعقد الدستاوى اجتماع مع مسئولي الشركه بقطاعات ( التحكم - المشروعات - المشتريات والمخازن - العدادات - نظم المعلومات - التخطيط الفني - السلامة والصحة المهنية - القانوني ) ورؤساء قطاعات ( شمال الدقهليه - جنوب الدقهليه - كفر الشيخ - دمياط ) بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالشركه لعرض مؤشرات اداء الشركة.
زيارة مركز خدمة العملاء بالمنصورة
مركز خدمة العملاء بالمنصورة
جانب من زيارة مركز خدمة العملاء بالمنصورة
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