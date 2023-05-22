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ينضم لترامب وديسانتس.. الجمهورى تيم سكوت يطلق حملته الرئاسية فى ثاوث كارولينا

الإثنين، 22 مايو 2023 11:46 ص
ينضم لترامب وديسانتس.. الجمهورى تيم سكوت يطلق حملته الرئاسية فى ثاوث كارولينا تيم سكوت
كتبت ريم عبد الحميد

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يستعد السيناتور الجمهورى تيم سكوت لإطلاق حملته لخوض سباق الرئاسة الأمريكية لعام 2024، الاثنين، ليدخل بذلك رسميا السباق التمهيدى الجمهورى الذى يهيمن عليه إلى حد كبير شخصين رئيسين وهما الرئيس السابق دونالد ترامب وحاكم فلوريدا رون ديسانتس.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن سكوت، السيناتور الجمهورى الوحيد من السود، سيعلن عن إطلاق حملته اليوم من مسقط رأسه فى شمال شارلستون بولاية كارولينا الجنوبية بعد أن قدم أوراقه الأسبوع الماضى للجنة الانتخابات الفيدرالية.

وتعقد الفعالية فى جامعة شارلستون الجنوبية، التي درس بها سكوت وفى مدرسة خاصة تابعة للمعمدانية الجنوبية.

ثم يقضى سكوت يوم الثلاثاء مع المانحين فى شارلستون قبل أن يتوجه إلى ولايتى أيوا ونيوهامبشير.

ومثل الآخرين فى السباق الجمهورى، ومن بينهم مندوبة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة نيكى هالى، وحاكم أركنساس السابق اسا هاتشينسون، والمؤلف فيفيك راماسوامى، فإن سكوت سيجد طريقا للوقوف فى ميدان يقوده ترامب وديسانتس، ومن المتوقع أن يعلن الأخير حملته الخاصة فى الأيام القادمة.

ويشير مستشارو سكوت إلى أن البيئات السياسية يمكن أن تتغير على مدار الحملة التمهيدية، ويتحدثون عن سباق 2016 عدما كان حاكم ويسكونسن سكوت واكر وحاكم فلوريدا السابق جيب بوش الأوفر حظا بين المرشحين الجمهورى قبل أن يصبح ترامب المرشح النهائي للحزب.

ومن بين الطرق التي يأمل بها سكوت أن يكون له بصمته بها، هي الاعتماد على خطاب أكثر تفاؤلا من منافسيه المحافظين. وفى ظل حقيقه أن إيمانها مسيحى جزء لا يتجزأ من قصته الشخصية والسياسية، وغالبا ما يقتبس من الكتاب المقدس فى فعاليات حملته.

أما فيما يتعلق بقوته السياسية، فيشير فريق سكوت إلى إعادة انتخابه فى مجلس الشيوه فى نوفمبر الماضى عندما تغلب على منافسه الديمقراطى بفارق أكثر من 20 نقطة مئوية. وقال المستشارون إن مثل هذا الدعم الكاسح فى الولاية التي تصو مبكرا فى الجدول الزمنى لاختيار مرشح الحزب الجمهورى يبشر بالخير لفرص انتخابه على نطاق واسع.

 

 


تيم سكوت

سباق الانتخابات الامريكية

انتخابات 2024

اخبار أمريكا

السباق التمهيدى للجمهوريين



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