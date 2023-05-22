وكيل تعليم البحر الأحمر يؤكد على مراعاة الدقة بتصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد هشام منير، وكيل وزارة التربية و التعليم بالبحر الأحمر العمل بلجنة النظام والمراقبة والتصحيح للشهادة الإعدادية، للاطمئنان علي انتظام أعمال التصحيح وتقدير الدرجات، ومدي توافر التيسيرات اللازمة لعمل اللجان وفق التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة.

وأكد وكيل الوزارة علي مراعاة الدقة والتأني في العمل لصالح الطلاب وإعطائه حقه كاملاً مع مراعاة القواعد والمعايير اللازمة من الشفافية، مع ضرورة الالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات.

كما شدد على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائياً داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن، مؤكداً أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم، مشيرا إلى أن فور الإنتهاء من التصحيح والمراجعة سوف تُعرض النتيجة علي اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لاعتمادها ونشرها علي الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم.