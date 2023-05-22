وفد صيني يتفقد ورشة "لوبان - مصر" بالمدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا بمدينة نصر

كتب محمود طه حسين

قام الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني يرافقه وفد من جمهورية الصين الشعبية بزيارة المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، وذلك في إطار التعاون بين البلدين في مجال التعليم الفني.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عمارة رئيس الادارة المركزية لمدارس التعليم الفني، والدكتور عمرو بصيله رئيس الادارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية،

وتأتي هذه الزيارة ضمن برتوكول تعاون يتضمن إنشاء ورشة (لوبان-مصر) بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة، بالتعاون مع مفوضية التعليم بإقليم تياتجين الصيني، والتي تهدف لتقديم نموذج حديث للتعليم الفني.

وأشار الدكتور محمد مجاهد إلى أن مدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة تم اختيارها كمقر لورشة لوبان الصينية منذ عام ٢٠١٩، حيث تتضمن معدات تكنولوجية ومقررات في مجال صيانة السيارات الحديثة، والتصنيع عن طريق التكنولوجيا CNC.

وأضاف الدكتور محمد مجاهد أن ورشة (لوبان_مصر) تعمل حاليا في تطبيق برامج دراسية متقدمة 3+2، ثلاث سنوات فني اصلاح السيارات +٢ فني أول أوتوترونك المركبات، ثلاث سنوات فني تشغيل معادن +٢ فني أول برمجة وتشغيل ماكينات التحكم.



الوفد الصينى



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