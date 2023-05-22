وزير المالية: التبادل التجارى مع عمان شهد طفرة كبيرة وندرس اتفاقية جمركية

إيمان حنا - تصوير أحمد معروف

قال وزير المالية محمد معيط إن نتائج زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر وأيضا الزيارة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى العام الماضى إلى السلطنة تعبر عن انطلاقة جديدة للشراكة بين البلدين فى كافة المجالات؛ مشيرا إلى العلاقات الاخوية التى تربط بين مصر سلطنة عمان ودورنا فى القطاع الاقتصادي هو الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بما يتناسب مع تطلعات الشعبين .

وأشار معيط؛ خلال مشاركته فى منتدى الأعمال المصرى العمانى إلى أن التبادل التجاري بين مصر وعمان شهد طفرة كبيرة العام الماضي؛ الأمر الذى يؤكد أن هناك الكثير من فرص التعاون خاصة مع تقارب الرؤيتين 2030 فى مصر و2040 فى سلطنة عمان فكلاهما يركز على أهمية التنمية البشرية .

ونحن اليوم وقعنا اتفاقية منع الازدواج الضريبي واتفاقية إطارية للتعاون بين وزارتى المالية بالبلدين وتم الاتفاق على دراسة اتفاقية جمركية بين مصر وعمان؛ كما تم توقيع إتفاقيات أخرى على هامش هذه الزيارة إضافة الي الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى عمان العام الماضي ؛ كل هذا يمثل إطارا لتشجيع التعاون الاسثمارى والاقتصادي بين البلدين .

يذكر أنه قد شارك فى المنتدى الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط ومن الجانب العمانى وزير المالية العمانية سلطان بن سالم ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسـف ورئيس جهاز الاستثمار بسلطنة عمان عبد السلام بن محمد المرشدي وعدد من كبار رجال الاعمال المصريين.