وزير الصحة: الدهون المتحولة تتسبب فى 17 مليون وفاة سنويا على مستوى العالم

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إن الدهون المتحولة هي سبب رئيسي لـ أكثر من 17 مليون حالة وفاة سنويًا على مستوى العالم، وتابع تتسبب الدهون في زيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب الوعائية.

وأضاف وزير الصحة والسكان: الدولة المصرية تبنت مؤخرًا سياسة لخلو إمداداتها الغذائية من الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا بحلول أكتوبر 2023 ما سيجعل مصر الدولة الـ 49 التي تنضم إلى برنامج منظمة الصحة العالمية لتخليص العالم من هذه المادة التي تهدد بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والموت.