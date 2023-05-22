وزير التموين يبحث مع اتحاد أسواق الجملة فى إيطاليا سبل تطوير أسواق الجملة بمصر

شارك الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية كممثل للحكومة المصرية فى اجتماع الجمعية العمومية للتحالف العالمى لأسواق المزارعين المنعقد حالياً بالعاصمة روما والتى تمتد خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو الجاري.

وكان فى شرف استقبال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فور وصوله إلى روما السكرتير العام لاتحاد المزارعين والاتحادات الخاصة بالزراعة والصناعات الغذائية فى إيطاليا ومحافظ روما ورئيس اتحاد أسواق المزارعين فى إيطاليا ومدير عام اتحاد اسواق الجملة، وكان برفقة الوزير السفير بسام راضى سفير مصر فى إيطاليا والدكتور علاء عز - أمين عام اتحاد الغرف التجارية.

وبدأت مراسم الجمعية العمومية بكلمة ترحيب من رئيس اتحاد الزراعة الإيطالى عقبه كلمة للرئيس المنتخب الجديد لاتحاد التحالف العالمى لأسواق المزارعين وكلمة للمفوض السامى للحكومة الإيطالية للأمن الغذائى الذى قام بزيارة مصر فى الفترة الماضية ثم رئيس اتحاد أسواق الجملة الإيطالى وسوف تستكمل خلال اليومين القادمين لقاءات مع الجهات المعنية فى هذا الشأن إلى جانب لقاءات مع الشركات التى ستبدأ فى الاستثمار فى مصر.

كما ألقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية كلمه مصر أمام الجمعية العمومية للتحالف العالمى لأسواق المزارعين على مستوى العالم والتى عقدت فى روما بايطاليا مؤكدا على التعاون الوثيق بين مصر وايطاليا وكل اتحادات العالم مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الايطالية تضرب بجذورها فى التاريخ وان التبادل التجارى والاقتصادى بين مصر وايطاليا وتبادل الخبرات فى كل المجالات يشهد تقدم مستمر.

وأشار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن زيارته لأسواق اليوم الواحد بايطاليا مهدت الطريق للتباحث حول إنشاء هذة الأسواق بمصر مضيفا أنه سيكون هناك تعاون مع الجانب الإيطالى فى تنفيذ نفس الفكرة فى تطوير اسواق اليوم الواحد الموجودة فى كافة ربوع مصر، وكذلك دعم انشاء أسواق الجملة مشيرا إلى أن التنفيذ سيكون سيكون بدعم من الحكومة الإيطالية ومن الإتحاد الأوروبي.

وتأتى مشاركة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى هذه الاجتماعات فى اطار اهتمام مصر بقضية الامن الغذائى فى ظل الظروف العالمية الحالية، وكذلك حرص الحكومة المصرية على التعاون واقامة شراكات مع الجانب الايطالى فى هذا المجال.

وتفقد الدكتور على المصيلحى يرافقه السفير بسام راضى معرض المنتجات الزراعية المقام على هامش اجتماع التحالف العالمى لاسواق المزارعين والذى يعتمد على احدث التكنولوجيا فى انتاج المحاصيل والحبوب.