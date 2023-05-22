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وزير التجارة والصناعة العمانى لـ"اليوم السابع": لدينا فرص كبيرة للتعاون مع مصر

الإثنين، 22 مايو 2023 11:56 م
وزير التجارة والصناعة العمانى لـ"اليوم السابع": لدينا فرص كبيرة للتعاون مع مصر وزير التجارة والصناعة العمانى قيس بن محمد اليوسف
إيمان حنا

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قال وزير التجارة والصناعة العمانى قيس بن محمد اليوسف؛ فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"؛ أن هناك فرص كبيرة للتعاون التجارى والصناعي مع مصر فى الفترة القادمة خاصة فى مجال القطاعات الغذائية والدوائية.

وأضاف، ما طرح اليوم فى منتدى الأعمال المصرى العمانى يؤكد أن هناك فرصة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر وعمان في  شتى المجالات ومن أبرز القطاعات التى يمكن ان نتعاون فيها مع مصر القطاع السياحي والقطاع اللوجيستي، فمصر تمتاز بهذه المجالات.

وأضاف، الفترة القادمة ستشهد زيادة فى تأسيس الشركات فى كلا البلدين ؛ ونحن نعول على التعاون بين الغرف التجارية ومجالس الأعمال فى دعم هذا التوجه ، وهذه الزيارة تدعم كل الجهود المبذولة من قبل البلدين الشقيقين لتنمية العلاقات الاقتصادية؛ فمصر وعمان لديهما الكثير من عناصر التقارب ومصر سوق كبيرة لديها ميزات تنافسية ؛ أيضا سلطنة عمان أطلقت تسهيلات جديدة حيث يمكن الآن للمستثمر المصرى فتح سجل تجارى من خلال سفارتنا هنا فى القاهرة دون الحاجة للسفر لإنهاء إجراءات تأسيس الشركة؛ وذلك فى إطار وأضاف رؤية السلطن ة2040 لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار إضافة إلى التعديلات التشريعية وقوانين  الاستثمار؛ وهى الرؤية التى تخفف الكثير من الاجراءات للتسهيل على المستثمرين.

 


مصر وعمان

السوق المصرية

العلاقات المصرية العمانية

الاستثمارات العمانية

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