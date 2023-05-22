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وزيرة الهجرة تجتمع مع أعضاء المجلس التأسيسي لشركة المصريين بالخارج للاستثمار

الإثنين، 22 مايو 2023 11:35 ص
وزيرة الهجرة تجتمع مع أعضاء المجلس التأسيسي لشركة المصريين بالخارج للاستثمار السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب محمود راغب

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عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا تشاوريا عبر "الفيديوكونفرانس" مع أعضاء المجلس التأسيسي الخاص بـ"شركة المصريين بالخارج للاستثمار"، بحضور الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وخبير صندوق النقد الدولي السابق، والدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزيرة، و وسيم زكي المستشار المالي لوزارة الهجرة.
 
وشارك في الاجتماع أعضاء المجلس التأسيسي السادة كحضور فعلي: مهندس أشرف دوس، رجل الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية مؤسس المنطقة اللوجيستية في الدلتا "داون تاون دلتا" بطنطا بمحافظة الغربية، وعمر عبدالله شحاتة رجل الأعمال بجنوب أفريقيا ومملكة ليسوتو ورئيس منظمة مركز للتنمية والأمن الغذائي في أفريقيا بمملكة ليسوتو، وكريم أسعد رجل الأعمال في إنجلترا.
 
كما شارك عبر "الفيديوكونفرانس" المهندس تامر هدايت، رجل الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكي، والخبير المصرفي وائل حسن مستشار التمويل العقاري السابق بالولايات المتحدة الأمريكية، وعادل بولس رجل الأعمال في كندا ورئيس شبكة الأعمال المصرية الكندية.
 
واستهلت السفيرة سها جندي اجتماعها بالترحيب بأعضاء المجلس التأسيسي مؤكدة أهمية هذه الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج باعتبارها مشروعا وطنيا وأحد أبرز مطالب المصريين بالخارج سواء من كبار المستثمرين الذين استجابوا لطلب المشاركة في التأسيس أو المواطنين الراغبين في الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها، وأحد توصيات النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، والذي عقد أغسطس الماضي.
 
وأضافت وزيرة الهجرة أن الشركة المصريين بالخارج للاستثمار سيديرها بالكامل المصريين بالخارج فهم يمتلكون الكثير من الخبرات المتميزة في مجالات المال والأعمال، ويديرون شركات عالمية حققت نجاحًا في السوق المصري، لذلك فإن اجتماعنا هذا جاء لمناقشة الخطوات التنفيذية التي سيتم اتخاذها للبدء الفعلي لتأسيس هذه الشركة وآلياتها والقطاعات التي ستعمل فيها، والتي ستتمثل في الاستثمار الصناعي والزراعي والتكتولوجي والعقاري والتجاري.
 
 
وأوضحت السفيرة سها جندي أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها التيسير على المستثمرين المصريين والأجانب، لافتة إلى انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أصدر قرارات من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص.
 
في السياق ذاته، أعرب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وخبير صندوق النقد الدولي السابق، عن تقديره لحماس هذه الكوكبة من الخبراء والمستثمرين المصريين المتميزين في عديد المجالات، وفخور بالدافع الوطني لديهم، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري قوي، كما أن الحكومة اعدت خطة تنفيذية لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار تساهم في تحسين المناخ الاستثماري بمصر، وبالتأكيد ضخ مزيد من الاستثمارات سيضمن فرصًا أكبر لجذب المستثمرين في مختلف المجالات.
 
من جانبهم، أعرب أعضاء المجلس التأسيسي عن تقديرهم لاهتمام وزارة الهجرة بالمستثمرين المصريين المقيمين في الخارج، مؤكدين أن الدولة قامت بمجهود كبير جدًا في تحسين مناخ الاستثمار وإنشاء بينة تحتية قوية تساعد على جذب المزيد من الاستثمار وهذا دور القطاع الخاص وقالوا إنهم بدأوا التنسيق والنقاش فيما بينهم حول قطاعات الاستثمار المختلفة، لافتين إلى أنه فور الانتهاء من وضع التصور الأولى والاتفاق عليه سيتم الترويج للشركة بين الجاليات المصرية بالخارج مؤكدين إنها ستلاقي قبولا كبيرا وصدى واسعا لديهم.
 
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد خطط عمل ووضع استراتيجية للتحرك في المجالات التي تم الاتفاق على بدء العمل بها خلال المرحلة الأولى من إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج وإطلاع السيدة الوزيرة أولا بأول على المستجدات والمقترحات والأفكار، من أجل الإسراع في ترتيب لقاءات مع الجهات المعنية في الدولة.

الهجره

وزاره الهجره

شركه المصريين بالخارج

المصريين بالخارج

سها جندى



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