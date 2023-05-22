وزيرة البيئة: مشروعات للطاقة الشمسية بإجمالى قدرات 40 ميجاوات بشرم الشيخ

كتبت منال العيسوي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على التزام الوزارة على العمل منذ عدة سنوات مع محافظة جنوب سيناء وتحت قيادة اللواء خالد فودة على تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، مشيرة إلى عدم توانى شركاء التنمية خاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمي وبدعم السفارة اليابانية من دعم مصر أثناء استضافة مصر لقمة المناخ، موجهة الشكر لشركاء العمل من الجهات المعنية من وزارة الكهرباء والطاقة وزارة التجارة والصناعة وزارة السياحة والآثار على كل الجهود التى بذلت كفريق عمل متكامل تحت قيادة سيادة المحافظ لإطلاق عدد من المبادرات العديدة من أهمها المحطات الشمسية فى مدينة شرم الشيخ، والتخلص من الأكياس البلاستيكية بالمدينة، وإدخال الأتوبيسات الكهربائية لأول مرة والتعاقد مع شركة متخصصة لإدارتها.

وأوضحت وزيرة البيئة خلال كلمتها فى المؤتمر الصحفى الذي تم عقده اليوم لإلقاء الضوء على ما تم إنجازه من تنفيذ محطات للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء ونشر لمحطات الطاقة الشمسية الصغيرة على الأسطح داخل مدينة شرم الشيخ بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص حيث تم تنفيذ محطات الطاقة الشمسية بإجمالى قدرات تتعدى 40 ميجاوات، بمشاركة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ الدولي ممثلا عن وزير الطيران المدني، وحسين محمد حسين ممثلا عن وزير السياحة والآثار، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي في مصر.