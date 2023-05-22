وزارة الطيران: تعميم مشروع الطاقة الشمسية بمطار شرم الشيخ لكل المطارات ضرورة

كتبت منال العيسوي

أكد اللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ الدولى على أن مشروع الطاقة الشمسية بمطار شرم الشيخ يعد أحد المشروعات الهامة التى تم تنفيذها بالمدينة، حيث تم بناؤها على مساحة 1000متر مربع.

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‏وأعرب اللواء نبيل الملاح خلال كلمته ممثلا عنو وزارة الطيران فى المؤتمر الصحفى الذي تم عقده اليوم الاثنين لإلقاء الضوء على ما تم إنجازه من تنفيذ محطات للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء ونشر لمحطات الطاقة الشمسية الصغيرة على الأسطح داخل مدينة شرم الشيخ:"عن أمنياته بتعميم تلك التجربة على كافة المطارات، وموضحاً أنه فى حالة زيادة المشروع يمكن استخدام الطاقة الزائدة داخل المطار بدلاً من الطاقة الكهربائية، نظراً لاحتياج المطار لطاقة كبيرة جداً لعمله على مدار 24 ساعة.

كما أكد حسين محمد حسين ممثل وزارة السياحة والآثار، على حرص الوزارة على دعم مشروعات الطاقة الشمسية من أجل تحقيق الاستدامة البيئية، مشيراً إلى اهتمام الوزارة وحرصها على العمل جنباً إلى جنب مع كلٍ من وزارة البيئة، محافظة جنوب سيناء ، وكافة الوزارات المعنية، شركاء التنمية والقطاع الخاص، موضحاً أن وزارة السياحة عملت على دعم وتشجيع الفنادق للتحول للعمل بالطاقة الشمسية فى أقل فترة زمنية مما يساهم فى توفير الطاقة وتحقيق التنمية وضمان الاستدامة.