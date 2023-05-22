اليوم السابع
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هيئة الدواء المصرية تختتم البرنامج التدريبي لممارسات التصنيع الجيد

الإثنين، 22 مايو 2023 04:16 م
هيئة الدواء المصرية تختتم البرنامج التدريبي لممارسات التصنيع الجيد هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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اختتمت هيئة الدواء المصرية، البرنامج التدريبي الخاص بممارسات التصنيع الجيد والدعم الفني للفنيين والعمال.
 
وتم خلال البرنامج التدريبي، الذي جاء طبقا لأحدث المرجعيات العالمية والخبرة العلمية والعملية للمدربين، التعريف باشتراطات التصنيع الجيد ونظام الجودة بمصانع الأدوية لضمان تأهيل العمال والفنيين بمصانع الأدوية للعمل بتلك الاشتراطات والمعايير المتبعة عالميًا.
 
يذكر أن هيئة الدواء المصرية تستهدف من تلك الدورات وورش العمل الاهتمام بمحور التدريب الذي يعد أحد أهم ركائز استراتيجية مصر لعام 2030 حيث تساعد في الارتقاء بمستوى الأداء من خلال التدريب على أحدث المعايير والتقنيات العلمية في قطاع الدواء والعمل على توطين الصناعة  في مصر وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصري ويمكنه من الحصول على دواء يتمتع بأعلى درجات المأمونية والفاعلية والجودة العالية.
 
 
يأتي ذلك انطلاقا من دور هيئة الدواء المصرية فى تشجيع المبادرات الخاصة بتنمية الموارد البشرية والخاصة بتطوير أداء الشركات العاملة بقطاع الدواء.

الصحة

التصنيع الجيد

تصنيع الدواء

الادوية

معايير تصنيع الدواء



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