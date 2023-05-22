اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مايو 2023 02:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

هل تستمر إضافة المواليد للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين.. التفاصيل

الإثنين، 22 مايو 2023 02:00 ص
هل تستمر إضافة المواليد للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين.. التفاصيل بطاقة التموين
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستمر مكاتب التموين على مستوى محافظات الجمهورية في استقبال طلبات إضافة المواليد، وذلك لبعض الفئات المستحقة، وهم "مستحقو معاش تكافل وكرامة، وحاملو كارت الخدمات المتكاملة، ومستحقي معاش التضامن الاجتماعي، وأبناء الشهداء، وزوجة الشهيد، وأبناء الأسر البديلة"، على ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات.
 
وتضمنت شروط إضافة المواليد على البطاقات التموينية هذه الفئات ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات، وتتضمن اسم صاحب البطاقة والرقم القومي ورقم البطاقة التموينية وعدد افراد البطاقة، والأفراد المراد إضافتهم وأرقامهم القومية.
 
جدير بالذكر أن وزارة التموين كانت قد طالبت المديريات إرسال طلبات إضافة المواليد على البطاقات التموينية والكشوف والمستندات أسبوعيا عن طريق مدير المديرية التموينية الى ديوان عام وزارة التموين وتتم إضافة مواليد الأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة، فمثلا البطاقة المقيد بها فردين "زوج وزوجة" يحق لها إضافة 2 من الأبناء والبطاقة المقيد بها 3 أفراد تستطيع إضافة فرد آخر، لصرف السلع الغذائية بقيمة 50 جنيها شهريا لكل فرد مقيد على البطاقة من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الصرف المنتشرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، بجانب صرف الخبز المدعم بقيمة 5 قروش للرغيف بمعدل 5 أرغفة يوميا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، حيث توفر وزارة التموين ما يقرب من 31 سلعة وصنفا من السلع على بطاقة التموين، ضمن المقررات التموينية.

التموين

إضافة المواليد على بطاقات التموين

إضافة المواليد ببطاقات التموين

المواليد ببطاقات التموين

خدمات بطاقات التموين



الموضوعات المتعلقة

طرح المكرونة على بطاقات التموين بسعر 6.5 جنيه للكيس زنة 400 جرام

الإثنين، 08 مايو 2023 02:00 ص

سعر الرغيف المدعم على بطاقات التموين بعد تحريك سعر السولار.. التفاصيل

السبت، 06 مايو 2023 10:43 ص

طرح زيت الطعام على بطاقات التموين بسعر 30 جنيها للعبوة 800 جرام

الخميس، 04 مايو 2023 12:03 م

ننشر أسعار السلع الغذائية على بطاقات التموين.. التفاصيل

الإثنين، 01 مايو 2023 12:00 م

"تموين الإسكندرية" تضبط بطاقات تموينية لسرقة الحسابات بأحد المخابز البلدية

الأحد، 30 أبريل 2023 04:08 م

إزاى تستخرج بطاقة تموين بدل تالف إلكترونيا من المنزل

السبت، 29 أبريل 2023 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة