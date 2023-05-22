هل تستمر إضافة المواليد للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تستمر مكاتب التموين على مستوى محافظات الجمهورية في استقبال طلبات إضافة المواليد، وذلك لبعض الفئات المستحقة، وهم "مستحقو معاش تكافل وكرامة ، وحاملو كارت الخدمات المتكاملة، ومستحقي معاش التضامن الاجتماعي، وأبناء الشهداء، وزوجة الشهيد، وأبناء الأسر البديلة"، على ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات.

وتضمنت شروط إضافة المواليد على البطاقات التموينية هذه الفئات ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات، وتتضمن اسم صاحب البطاقة والرقم القومي ورقم البطاقة التموينية وعدد افراد البطاقة، والأفراد المراد إضافتهم وأرقامهم القومية.