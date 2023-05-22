اليوم السابع
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الإثنين، 22 مايو 2023 03:13 م
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هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.57% بختام تعاملات جلسة الإثنين

الإثنين، 22 مايو 2023 03:02 م
هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.57% بختام تعاملات جلسة الإثنين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.086 تريليون جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 16764 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 3031 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 19965 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 7011 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3009 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4544 نقطة.
 
 

 


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