جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الاثنين، بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.

وتناول الجانبان ما جاء في القمة العربية بالسعودية من تشديد على قيام القيادات السياسية والنواب اللبنانيين بدورهم في انتخاب رئيس جديد للبنان، وإجراء الإصلاحات المطلوبة.

وتطرق رئيس الحكومة إلى الأوضاع في الجنوب، مشددا على التعاون القائم بين الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، ضمن منطقة عمليات الأمم المتحدة، والتزام لبنان بالقرار الدولي رقم 1701.

وطلب ميقاتي أن يبذل مجلس الأمن الدولي جهوده لتثبيت وقف دائم لإطلاق النار في الجنوب، والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية.