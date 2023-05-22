نائب محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذى للمشروع القومى لإنتاج اللقاحات والأمصال

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية ، اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لأعمال المرافق وخط التغذية بمياه الشرب لمصنع ومدينة إنتاج اللقاحات والأمصال والذي يُعد مشروعًا قوميًا؛ نظرًا لأهميته الاستراتيجية والاستثمارية للدولة المصرية حيث أن المشروع يحظى بدعم كامل من الدولة من إقامة وتشغيل للمشروع، وذلك بوصلة سرابيوم طريق الإسماعيلية القاهرة.

جاء ذلك بحضور رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة ورئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ووكيل وزارة الموارد المائية والري ورئيس مركز ومدينة أبوصوير وممثلي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وقطاع الشبكات للجنوب بشركة القناة لتوزيع الكهرباء والإدارة المركزية للصرف الزراعي وشركة الغاز، والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع تم مناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ خط التغذية بمياه الشرب للمشروع، والمقرر تنفيذه بطول ١٤ كم من محطة المنطقة الصناعية وحتى المصنع، والتعارضات مع المرافق الأخرى والري وعدد من المنشآت القائمة وأعمال التوسعات المستقبلية للطرق المزمع تنفيذها، حيث بلغ نسبة تنفيذ خط التغذية لمياه الشرب حتى الآن 58 ٪ بطول حوالي 8 كم.

وأشار نائب محافظ الإسماعيلية على ضرورة تذليل كافة العقبات والتنسيق والتعاون فيما بين الجهات التنفيذية المختلفة من أجل الإسراع في تنفيذ المشروع بالكامل تمهيدًا لافتتاحه الرسمي.

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظة الإسماعيلية قد أكد على أن المحافظة تتميز بموقعها الاستراتيجي الجاذب للعديد من المشروعات النوعية والهامة وخاصة في المجال الطبي.