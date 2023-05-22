نائب رئيس جامعة القناة يتفقد لجان الامتحانات

الإسماعيلية- صبرى غانم

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أنه خلال هذا الأسبوع - بدءاً من السبت الماضى 20 مايو إلى الخميس المقبل 25 مايو - يؤدى طلاب وطالبات جامعة القناة امتحانات متطلبات الجامعة ، حيث أدى الطلاب السبت الماضي 20 مايو امتحانات متطلب مقدمة فى علم الجودة ، الأحد 21 مايو امتحانات متطلب قضايا مجتمعية، الإثنين 22 مايو إمتحانات متطلب اللغة الإنجليزية واخيراً الثلاثاء 23 مايو امتحانات متطلب الحاسب الآلي، مُوجهاً بضرورة تطبيق ضوابط العملية الإمتحانية الوارده بدليل الإجراءات الخاصة بالامتحانات والتى أعلنها قطاع التعليم والطلاب بكافة الكليات.

وبالتزامن مع تلك التصريحات - واصل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولاته داخل اللجان الامتحانية بالكليات مُعلناً أن الامتحانات تتم اليوم داخل 14 كلية التربية الرياضية ، المصرية للصينية ، الألسن، طب الأسنان، السياحة والفنادق، التجارة ، التربية ، الهندسة ، الحاسبات والمعلومات، الطب البيطرى، العلوم ، الصيدلة ، الآداب والعلوم الإنسانية والزراعة .

وأكد الدكتور محمد عبد النعيم على الإلتزام بضوابط أداء الإمتحانات وإتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.

وتابع "عبد النعيم" أن ما يقرب من 7500 طالب وطالبة يؤدون الإمتحانات اليوم ، مؤكداً على الإلتزام والهدوء داخل اللجان الإمتحانية .

وبدأت الاختبارات الإلكترونية لإمتحانات متطلبات الجامعة من السبت الماضى 20 مايو وتستمر حتى الخميس القادم 25 يونيو، حيث أدى 2100 طالب وطالبة من كليات الطب البيطري والتمريض والصيدلة اختبارات متطلب الجامعة إلكترونياً.

وأكدت الدكتورة غادة حداد المدير التنفيذي لمركز الاختبارات الإلكترونية أنه يتم إجراءها الاختبارات الإلكترونية في جامعة قناة السويس باستخدام منظومتين للاختبارات الإلكترونية. منظومة Gourmet ، تحت إشراف الجامعة و أيضا تقوم الجامعة باستخدام منظومة MKCL للاختبارات الإلكترونية تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات وتحت إشراف فريق عمل يضم الدكتورة دعاء حسني نائب المدير التنفيذي و فريق المهندسين برئاسة المهندس حسن فريد و فريق وحدات الاختبارات الالكترونية بكليات الطب البيطري و التمريض و الصيدلة و الفريق الإداري بالمركز خالد غريب محمد و حسام ابراهيم خليل محمد .