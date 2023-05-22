موسكو: العقوبات ضد روسيا تسببت في أزمة غذاء وطاقة بالعالم

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ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن العقوبات التي فرضتها مجموعة السبع ضد روسيا أثارت أزمة غذاء وطاقة في العالم، وأن عددا من الدول ما زالت تعاني من العراقيل الغربية أمام وصول المنتجات الروسية إليها.

وذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية عن بيان الخارجية قوله: "إن آلية ضغط العقوبات الجماعية التي أنشأتها مجموعة السبع أصبحت سببا في أزمة الغذاء والطاقة العالمية، وإن النتيجة الرئيسية للقمة هي مجموعة تصريحات معادية لروسيا والصين".

كانت قمة مجموعة السبع قد عقدت اجتماعها في هيروشيما اليابانية خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو الجاري، بحضور رؤساء 7 منظمات تلقت دعوات لحضورها "الأمم المتحدة، ووكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة"، كما حضرها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنيسكي.