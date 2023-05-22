من الجفاف للفيضانات.. مدن إيطالية مغمورة بالمياه مع خسائر تصل مليارات.. فيديو

فاطمة شوقى

تستمر حالة الطوارئ فى إيطاليا مع استمرار سقوط الأمطار الغزيرة التى تسببت فى فيضانات عارمة خلال الايام الماضية والتى اسفرت عن وفاة 14 شخصا وإجلاء أكثر من 36 ألف شخص، بالاضافة إلى خسائر وصلت إلى عشرات المليارات، حسبما قالت صحيفة "الجورنال" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الإيطالية حذرت المواطنين مع توقعات بسقوط أمطار غزيرة بالاضافة إلى عواصف قوية وتكرر انقطاع الكهرباء، مشيرة إلى أن عمليات الإجلاء لا تزال مستمرة فى الوقت حيث أنه تم إجلاء اكثر من 36 ألف شخص من منازلهم منهم 4963 يقيمون فى ملاجئ تقدم المساعدة للأشخاص.

ومن حالة من الجفاف، تتعرض إيطاليا لفيضانات ادت لغمر مدن كاملة بالمياه، وأكدت السلطات الإيطالية أن البلاد تعرضت لأمطار خلال الـ36 ساعة الماضية تعادل ما تعرضت له خلال الـ6 أشهر الماضية، مشيرة إلى أنه تم إغلاق حوالى 500 طريق بينما تم تسجيل 305 انهيارات أرضية.

وشددت أيرين بربولو، نائبة رئيس المنطقة ومستشارة التحول البيئى فى مكافحة تغير المناخ على أنه لا يمكن حصر الفيضانات وكمينها فى الوقت الحالى حيث أن منطقة بولونيا تحولت إلى بحر بالفعل.

وأشارت المسئولة الإيطالية إلى أن فى مقاطعات مثل فورلى ورافينا وتشيزينيا هناك مدن بأكملها مغمورة بالمياه، ولا تزال القوات المسلحة وخفز السواحل تستخدم المروحيات والقوارب المطاطية للوصول إلى السكان المعزولين.

وتبلغ الأضرار التى لحقت البنية التحتية والممتلكات عدة مليارات من اليورو كما أكدت المسئولة، فى الوقت الذى قامت الحكومة بتخصيص 30 مليون حتى الآن مخصصة لهذه الكارثة، بالإضافة إلى اتخاذ بعض الإجراءات منها تعليق مدفوعات الرهن العقارى.