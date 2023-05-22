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مندوب السودان بالأمم المتحدة: ندعو لتوفير الضمانات الأمنية لإيصال المساعدات

الإثنين، 22 مايو 2023 07:23 م
مندوب السودان بالأمم المتحدة: ندعو لتوفير الضمانات الأمنية لإيصال المساعدات السودانيين
كتب أحمد عرفة

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قال مندوب السودان بالأمم المتحدة السفير الحارث إدريس، إن اتفاق جدة يركز على كل ما يتعلق بالاستجابة الإنسانية، داعيا لتوفير الضمانات الأمنية لإيصال المساعدات للسودانيين.
 
وأضاف مندوب السودان بالأمم المتحدة، خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن، التي تناقش الأحداث في السودان، أن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل جميع المناطق بالسودان، متابعا :"قواتنا المسلحة التزمت بكل بنود اتفاق جدة".
 
وأوضح مندوب السودان بالأمم المتحدة أن الجيش السودانى تصدى لمحاولة القضاء على الدولة السودانية، ولافتا إلى أن الدعم السريع قام بعمليات نهب للعديد من المحال والمؤسسات.
 
وقال السفير الحارس إدريس، إن الدعم السريع نفذ هجمات ممنهجة على البعثات الدبلوماسية، موضحا أن الدعم السريع استهدف السفارات لتخريب علاقاتنا الخارجية.
 
ودعا مندوب السودان بالأمم المتحدة، مجلس الأمن لإدانة ممارسات الدعم السريع في السودان، موضحا أن الجيش السودانى أحبط محاولات الدعم السريع الحصول على دعم خارجي.

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