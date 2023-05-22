معاينة عقار اشتعل به حريق لحصر الخسائر في العياط

كتب بهجت أبو ضيف

عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عقار اندلع به حريق في العياط، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته، بالإضافة إلى تحديد سبب اشتعاله.

واستمع رجال المباحث لأقوال المقيمين بالعقار، ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا باشتعال حريق بعقار في منطقة العياط، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرته وتبين أن الحريق اشتعل بعقار دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

وهناك خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق داخل أى شقة، وهى

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1- الاتصال الفورى على رقم 180 المخصص للحماية المدنية دون الانتظار لمعرفة كيفية التعامل مع النيران.

2- إذا كانت النيران فى بداية اشتعالها ومحدودة يمكن السيطرة عليها طبقا لنوع الحريق باستخدام الطفاية.

3-غلق مصادر الغاز والكهرباء فى حالة نشوب حريق.

4- الإسراع فى مغادرة شقتك مع اشتعال النيران لمنع وقوع إصابات.

5-إذا كان الهروب من موقع الحريق يستلزم اختراق منطقة بها نيران فيمكن تغطية الجسم بمفرش أو بطانية مبللة مع مراعاة تغطية الفم والأنف بقماش مبلل لتقليل أثر الدخان.

6- فى حرائق الشقق يكون الهروب لأسفل لأن النار تتجه لأعلى.

7- إذا اضطررت للصعود لأعلى فى حالة نشوب حريق يجب الوصول إلى سطح المبنى ولا تقترب من أسوار السطح، لأنها المسار الطبيعى للدخان والحرارة.

8- فى حالة حدوث اشتعال النيران فى شقتك تجنب استعمال المصعد اثناء عملية الهروب و الإخلاء للمبنى تحسبا لانقطاع أسلاك المصعد.

9- منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة تحسبا لحدوث أى ماس كهربى.

10-عدم ترك كميات من الخشب مشتعلة داخل الشقة قبل نوم أصحابها.