مطاحن شرق الدلتا: مطحن عرابى ينتج 400 طن طحن يوميا ويعمل منذ 31 عاما.. صور

الشرقية - فتحية الديب

قال المهندس محمد على شعيرة الرئيس التنفيذى، لشركة مطاحن شرق الدلتا بمدينة الزقازيق، لـ" اليوم السابع"، إن مطحن عرابى من المطاحن العملاقة، التابعة لشركة مطاحن شرق الدلتا، ويعمل منذ 31 عاما وحتى يومنا هذا، بقدرة تعاقدية 500 طن قمح يوميا ، لينتج 400 طن طحن يوميا ، لإنتاج دقيق بلدي 82%.، منوها أن المساحة الكلية للمطحن تبلغ 8000 م2، و مساحة المباني 2384م2، ويضم 300 عاملاً، كما يوجد بالمطحن صوامع ملحقة سعتها التخزينية 8000 طن بعدد 32 خلية، مشيدا بغرفة التحكم وسلندرات الطحن ،خطة ومراحل التشغيل المختلفة وسير العمل بمطحن عرابي، مشيدًا بجهود القائمين والعاملين بالمطحن بداية من استقبال الأقماح حتى إنتاج وتعبئة الدقيق استعداداً لتوريده إلى المخابز، لتوفير الدقيق اللازم لجودة إنتاج رغيف الخبز.

وأشار المدير التنفيذى للشركة ، أن توريد القمح يمر بعدة مراحل تبدأ بلجنة الاستلام منذ دخول السيارات إلى الصومعة ، ثم وزنها و أخذ عينات للفحص وتحديد رتبة ونوع القمح المورد، ثم تأتى مرحلة التفريغ على النقرة ، وهي فتحات لاستيعاب كميات القمح ونقلها بسير اتوماتيكيا الى الصومعة ،والتى يتم التحكم فى ضبط الأجواء البيئية بها لسلامة التخزين والتقليب والتهوية وشفط الأتربة من خلايا الصرف، منوها نستتهدف هذا العام من 400 الى 450 ألف طن قمح ، كأكبر شركة تسوق قمح لشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مشيدا بتعاون المحافظين فى المحافظات الثمانية مع الشركة، منوها أنه تم تطوير المطاحن على مستوى الجمهورية من خلال سلندرات حديثة، وذلك من أجل إنتاج دقيق مطابق للمواصفات لم يدخل فيه العامل البشرى، كما تم تحويل الصيانة العلاجية الى صيانة وقائية مما ساهم فى إنتاج الدقيق مواصفات عالية في الدقيق فضلا عن تقليل النفقات المالية فى عملية الصيانة.



المهندس محمد على شعيرة الرئيس التنفيذى، لشركة مطاحن شرق الدلتا بمدينة الزقازيق



عملية الطحن



مطحن عرابى العملاق داخل شركة مطاحن شرق الدلتا



مطحن عرابى