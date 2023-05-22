اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مايو 2023 11:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مصر وعُمان توقعان اتفاقية بشأن منع الازدواج الضريبى والتعاون فى"المالية"

الإثنين، 22 مايو 2023 09:45 ص
مصر وعُمان توقعان اتفاقية بشأن منع الازدواج الضريبى والتعاون فى"المالية" مذكرة التفاهم بين مصر وعمان
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وقعت مصر وسلطنة عمان، اليوم الإثنين، اتفاقية بشأن منع الازدواج والتهرب الضريبي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجالات المتعلقة بالسياسات والتطورات المالية.
 
يوقع الاتفاقية ومذكرة التفاهم عن الجانب المصرى الدكتور محمد معيط وزير المالية وعن الجانب العماني سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية وعن الجانب المصري الدكتور محمد معيط وزير المالية.
 
وذلك خلال تنظيم منتدى الأعمال المصري العُماني بمشاركة وزيري المالية والتجارة والصناعة ورئيس جهاز الاستثمار بسلطنة عمان مع عدد من رجال الأعمال المصريين للتعريف على فرص الاستثمار في عمان، خاصة مع بدء رسم خارطة طريق للاستثمار بسلطنة عمان مع بداية 2021.
 
وقد سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق قد وصل مصر ، أمس الأحد، على رأس وفد رفيع ضم عدد من الوزراء ورجال الدولة ، فى زيارة تستمر يومين، لبحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون فى كافة المجالات‘ إضافة إلى التباحث حولالملفات الإقليمية والقضايا المهمة. 
 
 
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في قصر الاتحادية السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. 
 
 
توقيع مذكرة التفاهم
توقيع مذكرة التفاهم
وتبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلطان عمان هيثم بن طارق، مساء اليوم، أرفع الأوسمة في البلدين، احتفاءً بزيارة سلطان عمان لمصر، وفي ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.
 
 
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب خلال المباحثات بشقيقه السلطان هيثم بن طارق ضيفاً مُكرَّماً على مصر، معرباً عن أطيب التمنيات بالتوفيق لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والنجاح في تحقيق رؤية "عمان 2040"، ومشيداً في هذا الإطار بالعلاقات الودية التاريخية التي تربط بين مصر وسلطنة عمان، والتي تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صفاً واحداً ضد الأزمات والتحديات، مع تأكيد حرص مصر على الارتقاء بتلك العلاقات المتميزة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية بأسرها.
 
 
 
 

مصر وعُمان

السلطان هيثم بن طارق

اخبار مصر

زيارة السلطان هيثم لمصر

سلطان عمان يزور مصر



الموضوعات المتعلقة

مصر وسلطنة عمان توقعان اليوم اتفاقية ومذكرة تفاهم بشأن منع الازدواج الضريبى والتعاون فى المجالات المالية

الإثنين، 22 مايو 2023 01:12 ص

لقاء الرئيس السيسى والسلطان هيثم.. قمة العلاقات الوطيدة بين مصر وسلطنة عمان "إنفوجراف"

الأحد، 21 مايو 2023 11:05 م

دلالات زيارة سلطان عمان لمصر.. خبراء: تؤكد على قوة وصلابة العلاقات التاريخية بين البلدين.. محمد عز العرب: 5 عقود على علاقات القاهرة ومسقط.. وخبير اقتصادى: فرصة لزيادة الاستثمارات المتبادلة

الأحد، 21 مايو 2023 10:58 م

الرئيس السيسي وسلطان عمان يتبادلان أرفع الأوسمة في البلدين

الأحد، 21 مايو 2023 10:52 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة