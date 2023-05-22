مصر وسلطنة عمان توقعان اليوم اتفاقية ومذكرة تفاهم بشأن منع الازدواج الضريبى والتعاون فى المجالات المالية

أ ش أ

توقع مصر وسلطنة عمان اليوم الاثنين، اتفاقية بشأن منع الازدواج والتهرب الضريبي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجالات المتعلقة بالسياسات والتطورات المالية.

يوقع الاتفاقية ومذكرة التفاهم عن الجانب العماني سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية وعن الجانب المصري الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وقال سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالله بن ناصر الرحبي إنه سيتم اليوم الإثنين تنظيم منتدى الأعمال المصري العماني يشارك فيه وزيري المالية والتجارة والصناعة ورئيس جهاز الاستثمار بسلطنة عمان مع عدد من رجال الأعمال المصريين للتعريف على فرص الاستثمار في عمان، خاصة مع بدء رسم خارطة طريق للاستثمار بسلطنة عمان مع بداية ٢٠٢١.