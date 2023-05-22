مصرع نجار متأثرا بإصابته أثناء مشاركته في إخماد حريق ورشة بجرجا جنوب سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد مدير الإدارة من السيطرة على حريق بورشة نجارة بالطابق الأرضى بمنزل مكون من 6 طوابق بسبب التوصيلات الكهربائية العشوائية نتج عن الحريق إصابة مالك المنزل بإشتباه ما بعد الإرتجاج ونزيف بالمخ وكسر مضاعف بالقدم اليسري " نتيجة سقوطه من الطابق الثالث بالمنزل أثناء مشاركته فـي إخماد النيران وتوفى عقب ذلك.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بنشوب حريق بورشة بدائرة قسم شرطة جرجا جنوب المحافظة ووجود مصاب تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب ورئيس وحدة مباحث قسم شرطة جرجا بنشوب حريق بورشة نجارة دائرة قسم جرجا حيث تبين نشوب الحريق بورشة نجارة بالطابق الأرضي بمنزل مكون من 6 طوابق ملك المدعو ملاك غ ح غ 47 سنة صاحب ورشة نجارة ويقيم بذات الناحية وإمتد للطابق الثاني والذي يستغل كمخزن أخشاب للورشة وتم الدفع بــ" 2 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

نتج عن ذلك إصابة مالك المنزل " بإشتباه ما بعد الإرتجاج ونزيف بالمخ وكسر مضاعف بالقدم اليسري " نتيجة سقوطه من الطابق الثالث بالمنزل أثناء مشاركته فـي إخماد النيران وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي وتوفـي حال تلقيه الإسعافات اللازمة.

وبسؤال شقيقه المدعو مايكل غ ح غ 35 سنة نجار ويقيم بذات الناحية أفاد بمضمون ما تقدم ورجع سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وأضاف بإحتراق كمية من الأخشاب تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.