مصرع طفل تحت عجلات القطار في مزلقان محطة القصاصين بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى طفل مصرعه نتيجة اصطدام القطار به بمزلقان محطة القصاصين بالإسماعيلية، وجارى التعرف على هوية الطفل، ونقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مدير أمن الإسماعيلية ، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بمصرع طفل يبلغ من العمر حوالى 13 عاما صدمه قطار بمزلقان للسكك الحديدية بالقصاصين بالإسماعيلية أثناء عبوره.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث وجارى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث والتعرف على هوية الطفل والوصول إلى أهليته.