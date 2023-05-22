مصرع شخصين في حادثين مختلفين بمحافظة بورسعيد

لقي شخصان مصرعهما مساء أمس الأحد، في حادثتين سير علي طرق سريعة جنوب وغرب محافظة بورسعيد

استقبلت مشرحة مستشفى 30 يونيو، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، جثة فوزى السيد محمد 64 سنة، بادعاء حادث سيارة على طريق المطرية الجديد.

ووصل مستشفى النصر، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، جثة صابر حافظ صابر 64 سنة من محافظة القاهرة، بادعاء حادث سيارة أثناء عبوره الطريق أمام مساكن المناصرة.

تم تحرير محضرين بالواقعتين وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادثين، والتصريح بالدفن.