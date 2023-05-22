مشروع لطالبات هندسة التخطيط العمرانى بنموذج لإنشاء فرع لجامعة الأزهر بروسيا

قامت مجموعة من طالبات كلية الهندسة قسم التخطيط العمرانى بجامعة الأزهر بتصميم فكرة نموذج مقترح لجامعة الأزهر فى روسيا - مدينة موسكو على الطراز المعمارى الروسى مع اظهار الهوية الأسلامية بشكل حداثي.

يهدف المشروع إلى إنشاء فروع لجامعة الأزهر العريقة فى مختلف أنحاء العالم وجذب وتوسيع نطاق الأزهر، ونشر الوعى بين الشعوب العربية والأجنبية بأن جامعة الأزهر تتسم بتنوع الكليات بها حيث يهتم بالعلوم الطبية والهندسية مثلما يهتم بالعلوم الدينية والعربية ولإلقاء الضوء على أهمية وجود جامعة أزهرية عريقة فى مختلف دول العالم .

وقد تم اختيار تصميم فكرة المشروع فى دولة روسيا طبقاً لأسس اختيار الموقع المطلوبة، وذلك لأن بها نسبة كبيرة من المسلمين بالإضافة إلى أن القانون الروسى يقنن احترام الديانة الإسلامية كما أنها تتميز بقابلية تنوع الثقافات وتم اختيار الموقع تحديداً فى مدينة موسكو لأنها العاصمة الاقتصادية والإدارية لدولة روسيا فتعتبر موقع متميز لجذب الطلاب للتعليم بها .