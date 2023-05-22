اليوم السابع
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الإثنين، 22 مايو 2023 02:08 م
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مسيرة استفزازية للمستوطنين فى الخليل بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى

الإثنين، 22 مايو 2023 12:33 م
مسيرة استفزازية للمستوطنين فى الخليل بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى مستوطنون ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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نفذ مستوطنون إسرائيليون، مسيرة استفزازية، من مستوطنة "كريات أربع" إلى البلدة القديمة فى مدينة الخليل، وصولا إلى المسجد الإبراهيمى، بحماية قوات الاحتلال

وقال شهود عيان إن المستوطنين رددوا هتافات عنصرية، في محاولة لاستفزاز الفلسطينيين في البلدة القديمة، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال، التي منعت مرور المواطنين الفلسطينيين لدى عبور المسيرة

وكثرت استفزازات المستوطنين في الخليل في الآونة الأخيرة، وقبل يومين، احتفل المستوطنون بالموسيقى الصاخبة بالانتهاء من ترميم مبنى أثري تم الاستيلاء عليه في البلدة القديمة قبل نحو عشر سنوات

وأسفرت اعتداءات المستوطنين على سكان وتجار البلدة القديمة في الخليل، عن غلق العديد من هذه المتاجر أبوابها، بعد عزوف الناس عنها خوفًا من التعرض للاعتداء، وقد تحولت أنحاء في البلدة القديمة إلى ما يُشبه مدينة أشباح

 


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