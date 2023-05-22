اليوم السابع
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مرصد الكهرباء: 18 ألفا و650 ميجا وات احتياطي بالشبكة اليوم

الإثنين، 22 مايو 2023 04:30 م
مرصد الكهرباء: 18 ألفا و650 ميجا وات احتياطي بالشبكة اليوم مرصد الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أعلن جهاز تنظيم مرفق  الكهرباء وحماية المستهلك، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ أمس الأحد 27 ألفا و800 ميجا وات، معلناً  أن يصل الحمل الأقصى على الشبكة مساء اليوم الاثنين  28 ألفا و500 ميجا وات.

 

وتوقع الجهاز أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الاثنين قدرها 18 ألف 650  ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.     

 

الجدير بالذكر أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذى بلغ ذروته في صيف 2014 ، حيث تمكنت من التغلب على هذه المشكلة نهائياً ابتدائاً من يونيو 2015.

 

وحول الإجراءات التى اتخذها القطاع للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى بتوظيف المنهج العلمى في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقاً لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ وقد تم ذلك من خلال خطة طموحة وعاجلة حيث تم إضافة  6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة  بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.

 

ولم تشهد مصر أى انقطاعات نتيجة لتخفيف الأحمال على مدار ال9 سنوات الماضية بجميع أنحاء الجمهورية ، و أصبح هناك أحتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 24 ألف ميجا وات يومياً خلال فصل اشتاء و يصل إلى 15 ألف ميجا وات خلال فصل الصيف.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

مرصد الكهرباء

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك



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