اليوم السابع
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مدير تعليم القاهرة يتابع انتظام سير لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

الإثنين، 22 مايو 2023 02:26 م
مدير تعليم القاهرة يتابع انتظام سير لجان امتحانات الشهادة الإعدادية مدير تعليم القاهرة يتفقد إنتظام سير لجان إمتحانات الشهادة الإعدادية
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، انتظام سير اللجان الإمتحانية، حيث تفقد لجنة مدرسة أم كلثوم الرسمية للغات - التابعة لإدارة عين شمس التعليمية، وكان فى إستقباله إبراهيم سعد مدير عام الإدارة، وجميل فتحى رئيس اللجنة .
 
واطمئن "مدير تعليم القاهرة، على أداء الطلبة للإمتحان دون أى عوائق أوصعوبات ومدى وضوح الأسئلة وتوافر المناخ المناسب لأداء الإمتحان وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية، حيث أدى الإمتحان (158) طالب فى (8) لجان بالمدرسة، فى مادتى (الهندسة و التربية الفنية)
 
كما تفقد "موسى" لجنة إمتحانات الصف الأول الثانوى ، حيث بلغ عدد الطلبة (230) طالب فى (11) لجنة إمتحانية، وتمكن عدد (226) طالب وغياب (4) 
 
وأثنى "موسى" علي هدوء وانتظام أداء اللجنة وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والأمنية 
 
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مدير تعليم القاهرة يتفقد إنتظام سير لجان إمتحانات الشهادة الإعدادية

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مدير تعليم القاهرة يتفقد إنتظام سير لجان إمتحانات الشهادة الإعدادية

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مدير تعليم القاهرة يتفقد إنتظام سير لجان إمتحانات الشهادة الإعدادية

 


إمتحانات الإعدادية

الشهادة الاعدادية

امتحانات الاعدادية

القاهرة

تعليم القاهرة



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