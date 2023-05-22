مدرسة المنارة التابعة للكنيسة الأسقفية تفوز بالمركز الأول فى هذه المسابقة

كتب: محمد الأحمدى

فازت مدرسة المنارة للأطفال ذوى الإعاقة بمنوف - التابعة للكنيسة الأسقفية بالمركز الأول متميز مرشدات على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن مسابقة تنظمها وزارة التربية والتعليم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبها قالت جانيت شمعى مديرة المركز: يعتبر هذا الفوز بمثابة فخر لنا وتشجيع للأولاد علي الاستمرار في عملية التعلم، بالإضافة لتحسين مهاراتهم الأكاديمية والاجتماعية والشخصية.

فيما استهدف تدريب الزهرات تعليم الأطفال مبادئ الأساسية في المجال الصحي والديني والتكنولوجي وكيفية الاندماج في المجتمع وتنمية المهارات المعرفية والحركية للأطفال.

مركز المنارة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة هو مركز تابع لمؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) وهى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية و الخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الاسقفية فى مصر.

فى العام 2003م تم تسجيل المؤسسة بشكل رسمى بوزارة التضامن الاجتماعى لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم خدمات تأهيل وتعليم لهم بعدما لاحظت الكنيسة نقص هذه الخدمات في مدينة منوف بمحافظة المنوفية.