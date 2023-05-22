اليوم السابع
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محمية الوادى الأسيوطى بيئة لإكثار وتربية الغزال والنعام.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 22 مايو 2023 09:30 م
محمية الوادى الأسيوطى بيئة لإكثار وتربية الغزال والنعام.. اعرف التفاصيل وزارة البيئة
كتبت منال العيسوي

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بالتوازى مع احتفالات العالم باليوم العالمى للتنوع البيولوجى، والذى يوافق 22 مايو من كل عام، يمكنك التعرف على بعض المحميات الطبيعية التى تلعب دورا فى حماية والحفاظ على التنوع البيولوجى.

 

أكدت وزارة البيئة احتمالية تربية وإكثار الحيوانات البرية فى محمية الوادى الأسيوطى بمحافظة أسيوط، والتى تم إعلانها كمحمية طبيعية عام 1989، وتقدر مساحتها بحوالى 35كم2، وصنفتها أنها محمية إكثار ومتعددة الأغراض

 

 أوضح مصدر مسئول داخل وزارة البيئة، أن محمية الوادى الأسيوطى بمحافظة أسيوط، تقع على مسافة 400 كم من القاهرة، وتنقسم إلى قسمين الأول خاص بالنباتات والثانى خاص بالحيوانات البرية.

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 ‏وأشارت البيئة، أنه فيما يخص تربية وإكثار الحيوانات البرية توجد احتمالات تربية وإكثار الغزال المصرى، والماعز الجبلى، والكبش الأروى، والنعام والحمار الوحشى وبعض الزواحف، بينما يأتى تربية وإكثار الأصول الوراثية النباتية طبقا للحاجة لتجميع الأصول النباتية المهددة بالانقراض وبخاصة أنواع النخيل والأشجار والشجيرات وأزهار الزينة والصبارات والنباتات العصارية والنباتات الطبية والعطرية التى تعتبر أصولا وراثية لمحاصيل اقتصادية هامة، هذا بجانب الأنواع النباتية الأخرى المهددة بالانقراض وخاصة الأصناف الممتازة.

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 ‏جدير بالذكر أن وزارة البيئة قامت باستزراع أنواع عديدة فى منطقة المحمية حيث يتم تجميع الأصول البرية من المناطق المجاورة لها لإكثارها.

 

 

 


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