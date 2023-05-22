محكمة جنايات الأقصر تحدد 12 يونيو لمحاكمة متهمين بقتل شخصين لخلاف على أرض بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

حددت محكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار كمال فخرى شمروخ، جلسة 12 يونيو المقبل لمحاكمة إثنين من المتهمين فى قتل شخصين بمركز ومدينة إسنا لخلافات بينهم على قطعة أرض بالمدينة، وذلك فى القضية رقم 20521 لسنة 2022 جنايات إسنا، والتى قيدت برقم 1400 لسنة 2022 كلى الأقصر.

ونص قرار إحالة المتهمين كل من "محمد.ص" و"عبد الله.ص" بأنهما اشتركا في قتل كل من "سيد.أ.ر" و"محمد.ع.ص" عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأنهما قاما بتجهيز سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش وطلقات نارية، للتشاجر فيما بينهم لخلافات على قطعة أرض فى مركز ومدينة إسنا، ودخل المتهمين الأربعة فى مشاجرة داخل قطعة الأرض، قام على إثرها المتهمان بإطلاق أعيرة نارية تجاه الآخرين وسقطا متوفيين فى الحال، وتم نقل جثمانى المتوفين لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمركز ومدينة إسنا.

وكانت قد قررت محكمة جنايات الأقصر رئاسة المستشار كمال شمروخ، تحديد جلسة 13 مايو الجارى، لنظر جلسة محاكمة المتهمين فى قتل طفل وإلقاء جثمانه فى إحدى ترع المحافظة، وهى القضية المقيدة برقم 1538 لسنة 2022 كلى الأقصر، عقب إحالة أوراق المتهمين من النيابة العامة للمحاكمة أمام الجنايات بالأقصر.

وتعود أحداث الواقعة التى تحمل رقم "2947 لسنة 2022" جنح طيبة، إلي توجيه الاتهام لكل من "ه.ب" 42 سنة، و"ف.ب" 24 سنة، مقيمان فى منطقة المدامود، بأنهما فى يوم أغسطس 2022، شاركتا فى قتل الطفل "محمود جابر محمد" عبر سلاح أبيض عبارة عن "سكين"، حيث قامت المتهمين باستدراج الطفل إلى إحدى الغرف بمكان السكن الخاص بهما، وقامت إحداهن بخنقة بقطعة قماشية والثانية طعنته بسكين كان بحوزتها، حيث اشترك في الجريمة "م.م" 18 سنة، مقيم بمنطقة أبوالجود، وذلك نتيجة خلافات بينهم وبين والد الطفل القتيل، وبعد التأكد من وفاته قام الثالث بنقل جثمانه بدراجة بخارية وألقى جثمان الطفل فى ترعة العرب منطقة القباحى الشرقى، ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتمت إحالة القضية للمحاكمة.