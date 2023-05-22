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محافظ كفر الشيخ: توريد 155 ألفا و675 طن قمح بـ22 موقعاً

الإثنين، 22 مايو 2023 10:22 ص
محافظ كفر الشيخ: توريد 155 ألفا و675 طن قمح بـ22 موقعاً اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن 22 موقعا ما بين صوامع وشون استلمت حتى صباح اليوم الإثنين، 155 ألفا و675 طن قمح، إن إجمالي الوارد داخل المحافظة 147 ألفا و452 طنا و287  كيلو، والمنقول خارج المحافظة من الأقماح، 25 ألفا و814 طنا و560 كيلو، ليكون إجمالي ما تم توريده داخل وخارج المحافظة من أقماح كفر الشيخ، 178 ألفا و807 أطنان و838 كيلو قمح، وهذه المواقع تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف نور الدين،  في بيان له، أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع  خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

 


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