محافظ قنا يوجه بتقديم سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات الخدمية

قنا ــ صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذى وآليات دفع العمل بعدد من المشروعات الخدمية بمراكز المحافظة، وذلك بحضور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصر، والمهندس محمد على، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وأحمد أبوالمجد، مدير عام الشؤن القانونية، والمهندس كمال محمود، مدير عام مديرية الرى، وسيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وحافظ محمود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وقدرى الشعينى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ناقش محافظ قنا، خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات بقطاعات الطرق وأعمال الرصف، والشباب والرياضة، والجبانات، والترع والرى، وبعض مشروعات الخطة الاستثمارية لمجالس المدن ومقترحاتها، وذلك فى إطار جهود المحافظة لتسريع وتيرة العمل فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمات لتحقيق رضا المواطنين.

وشدد الداودى، على تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات الخدمية ذات النفع العام، مع ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين الخاصة بالمشروع والتى تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة، موجها الشكر للأجهزة التنفيذية على جهودها المتواصلة فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى تشهدها المحافظة فى كافة القطاعات، والتى ساهمت فى تحقيق معدلات نجاح غير مسبوقة، وأصبحت محل إشادة من الجميع بفضل كفاءه الجهاز التنفيذى فى تحقيق أداء متميز انعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.