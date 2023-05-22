محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف حملات النظافة وإزالة الإشغالات من الطريق العام

بورسعيد محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اجتماعا ، وذلك لمتابعة سير العمل في عدد من الملفات بأحياء بورسعيد ، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، و اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ، و عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد و رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد ، وعدد من الأجهزة التنفيذية.

وخلال الاجتماع، أكد اللواء عادل الغضبان ، أهمية مواصلة الجهود المكثفة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة بورسعيد، تماشيا مع الطفرة التنموية التي شهدتها المحافظة في كافة المجالات، وبما يليق بمستوى المشروعات الحضارية والخدمية العملاقة ، فضلا عن متابعة الالتزام بالمساحات القانونية وعدم التعدي على حرم الطرق وذلك لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية في حركة المواطنين والسيارات.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء و مدينة بورفؤاد والجهات المختصة، باستمرار مواصلة الحملات الخاصة بإزالة الاشغالات والمخالفات والتعديات على حرم الطريق بشوارع بورسعيد، وتكثيف الجهود في هذا الملف ، فضلا عن تكثيف اعمال النظافة في الطرق والميادين والمناطق السكنية وحول المشروعات الخدمية.

كما تابع محافظ بورسعيد سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية، موجها بالتواجد الميداني لمتابعة مستجدات العمل اولا باول، وفي سياق متصل، تابع محافظ بورسعيد سير العمل داخل المراكز التكنولوجية بالاحياء، والإدارات الخدمية، مستعرضا تقريرا حول مستجدات العمل بهذه الإدارات، موجها بتطوير مستوى الاداء، تماشيا مع التطوير الذي شهده المجال الإداري بالمحافظة.