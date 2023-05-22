محافظ الوادى الجديد يبحث التعاون مع استشارى بالأمم المتحدة لتدريب وتأهيل الشباب

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، اليوم، اجتماعََا بحضور الدكتورة عبير شادي استشاري الأمم المتحدة وخالد حسن المدير العام لجمعية تنموية وأمنية مسعود مديرة وحدة السكان بديوان عام المحافظة، لبحث التعاون المشترك في مجال تأهيل وتنمية مهارات الشباب من أبناء المحافظة بالشراكة مع المؤسسة.

وأكد الزملوط خلال الاجتماع، أن المحافظة حريصة على صقل مهارات وقدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وفقًا لمتطلبات العصر، من خلال عدد من المبادرات والمشروعات التي تم تنفيذها، مشيرًا إلى تطلعه للتعاون المزمع بهدف رفع كفاءة المبادرات وربطها بالشراكة مع الأمم المتحدة، وإنشاء أول مركز تمكين وتدريب برؤية 2030.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة تدعم تنفيذ نموذج للشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة قابل للتطبيق والتوسع بباقي المحافظات، وفتح أسواق وفرص عمل جديدة لمواطني المحافظة، والاستثمار في رأس المال البشري وتوفير الكوادر الوظيفية المؤهلة وتدريب العاملين بالقطاع الحكومي.