محافظ الغربية يتفقد كورنيشي المحلة وسمنود ويتابع أعمال الرصف والتطوير.. صور

الغربية عادل ضرة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بمركزي المحلة وسمنود، شملت تفقد كورنيشين المحلة الكبرى وسمنود إلى جانب تفقد أعمال النظافة ورفع الإشغالات، وذلك بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير المساعد، اللواء كمال عبد الله رئيس مركز ومدينة سمنود، اللواء هشام رفعت رئيس حي ثان المحلة وامحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول.

وتفقد المحافظ أعمال المرحلة الثانية بداية من المجمع الصناعي وحتى الهويس إلى جانب تفقد المرحلة الثالثة والتي يتم إنشاؤها كمحور مروري يمتد من منطقة الهويس وحتى طريق محلة أبي علي- سمنود، وذلك بإجمالي طول 6.8 كم وعرض 18 متر للمراحل الثلاثة.

وتفقد رحمي في سمنود، مشروع إنشاء كورنيش ترعة الساحل بسمنود بطول 2500 متر وعرض متوسط 10 أمتار، والذي يتم إنشاؤه كمحور مروري يساهم في تقليل الازدحام المروري الذي يعاني منه دخل المدينة إلى جانب كونه متنزها ومتنفسا جديدا وحضاريا لمدينة سمنود.

كما تفقد المحافظ أعمال توسعة وإعادة تأهيل الطريق الرئيس لمدينة سمنود "مدخل المدينة" بطول 1.5 كيلو متر ومتوسط عرض 15متر، والذي سيساهم في تحقيق السيولة المرورية للمدينة، واختتم محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال تغطية طريق بهبيت الحجارة لتوسعته ورصفه بطول 2500 متر، للمساهمة في تيسير الحركة إلى الجامعة التكنولوجية.

وفي سياق آخر تابع المحافظ الوردية الصباحية لرفع المخلفات من شوارع مدينتي المحلة وسمنود، موجها رؤساء المدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة على مدار اليوم وخاصة خلال وردية الفجر.