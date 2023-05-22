محافظة شمال سيناء تعلن صرف تعويضات لمزارعي وسكان منطقة توسعات ميناء العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء أسماء دفعة جديدة من المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركزي العريش والشيخ زويد.



وأوضح بيان المحافظة أن من تقرر صرف تعويضات لهم من تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمدة 15 يوما من تاريخ 22/5/2023 إلي 5/6/2023 وبيان الكشوف بمركز العريش ( السبيل ) عدد المزارعين (2) مزارع تبدأ باسم احمد حسن فرج صالح، وتنتهي باسم سامي سلامة درويش عواد، وبمركز الشيخ زويد ( قبر عمير ) عدد المزارعين (4) مزارع، تبدأ باسم محمود سالمان سلمي دهشان وتنتهي باسم سليم سلمان محمد غانم.



كما أعلنت محافظة شمال سيناء، أنه في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بسرعة إنهاء الإجراءات وصرف التعويضات بمنطقة توسعات ميناء العريش البحرى ، وبتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة تقرر صرف التعويضات بالقطاع الرابع ( ضاحية الزهراء - شرق العبور ).



وسبق وأعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء ، صرف دفعة تعويضات جديدة لعددا من المواطنين بنطاق قرى المركز، وأوضح كشف الوحدة الحسابية بمجلس مدينة الشيخ زويد، ان التعويضات هى لبعض المباني المتضررة المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد .



ومن تقرر صرف التعويضات لهم : هدیبه نصر مسلم خوار، يوسف عابد زیادة سالم، بثينة محمد عيد جمعه،عبيد حسن محمد عبيد، عایشه سلیمان هانی سلامه، زینب سلیم زاید سلیمان، محمد عبد الناصر حسين محمد، محمد سليم سبيتان عيطه، حسين عبد المنعم حسين محمد عبد الباسط امحمد احمد سلیمان، امینه سلیم سلام سلامه، خليل جمعه محمد جمعه، امنه عواد سليم ابو العراج، حكمه عيد حسين محمد، عراده صالح سليمان صالح، مسعد سالمان عوده ابو صقر، ياسر صبيح عوده حسن، عبد الرحمن صبح حسن بخيت، محمد حسين سلامة حسين، آمنه حماد حامد سلامه، محمد عاید زیاده سالم، احمد سالمان سلیمان سالم، علاء حرب محمد فريج، خالد سالم عید جمعه، جميلة مسعد سالم هاني، سعیده رشید سلامه رشید، صباح حسين محمد سالم، عبده حسن حسين ابو العراج، عبد الغفار مسلم اسبيتان عيطة، ناصر محمد مسلم عابد، مصطفى سلامه حسین عوض، باسط سليم شهوان غانم، هدی سالمان سلامه سالمان.



